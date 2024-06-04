Afyonkarahisar'da Operasyonda 59 Sayfa Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Madde ve 524 Adet Hap Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda 59 sayfa peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 524 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcısı diye adlandırılan torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Sahipata mahallesinde yapılan operasyonda 59 sayfa peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 524 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, F.Y., hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, G.Y., ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR