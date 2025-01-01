Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, kent merkezi Gümüşkent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y., idaresindeki 15 ADD 274 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.A.'nın kullandığı 07 AAD 56 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden H.A., ile yanında bulunan S.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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