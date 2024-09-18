Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında meyana geldi. Sürücü A.Y., idaresindeki 03 AEK 856 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada, şoför dahil yolcu olarak bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR