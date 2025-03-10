Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Baskını

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 8 bin 442 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Çay ilçesi Pınarkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bilgi üzerine harekete geçen ekipler A.Ö. ve H.K. isimli şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında arama tapan ekipler 8 bin 442 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR