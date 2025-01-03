Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 76 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ile yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 76 adet uyuşturucu hap ve 1,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan Y.E.T., A.A., Z.P., D.S., H.A., Ş.G. ve A.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, K.Ç., isimli şahsın ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR