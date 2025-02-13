Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından 54 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen H.K. ve İ.H.K. isimli şahısları takibe aldılar. Ardından şahıslara operasyon yapan ekipler yaptıkları aramada 54 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şahıslardan İ.H.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR