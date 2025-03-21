Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan Y.K. ve Ö.K. hakkında'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu çerçevesinde adli işlem yapılırken, B.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR