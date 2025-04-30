Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki farklı operasyonda toplamda 950 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durumundan şüphelenilen iki farklı otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramalarda 111 adet uyuşturucu hapla yakalanan T.A., G.O. ve N.E., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan N.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Ekipler durdurdukları bir başka araçta ise 839 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan G.A. ve Z.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR