Afyonkarahisar'da Yapay Zeka ile Trafik Denetimi

Afyonkarahisar'da bu yıl polis ekipleri uzun bayram tatilinde trafik kazalarının önüne geçmek ve kural ihlallerini en aza indirmek için yapay zeka destekli hız tespit cihazları ile bayram trafiği denetimi gerçekleştirilmeye başlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle 9 güne çıkan tatilde trafik kazalarını en az indirmek için harekete geçti. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birat Erol'un koordinesinde etkin trafik denetimleri gerçekleştirilmeye başlandı. Trafik ve asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık, hız kaynaklı kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, ailelerine ve sevdiklerine güvenle kavuşmaları amacıyla yeni nesil yapay zeka destekli mobil hız tespit cihazları ile ilimizin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yanık, yapay zeka destekli yeni nesil mobil hız tespit sisteminin kentte devreye alındığını ifade etti. Yanık, "Yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor" dedi.

"Sürücülerimizin kurallara uymasını bekliyoruz"

Yeni nesil mobil hız tespit sisteminin, operatör olmadan kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyarak, EGM PolNet ağına gönderdiğini kaydederek, "Sistem tarafından hız ihlali sorguları yapılırken, ihlal verisi trafik ekiplerine anlık bildiriliyor. Cihaz tamamen ölçümü kendisi yapıyor. Operatör sadece işlerin yolunda gidip gitmediğine bakarak, ayarları kontrol ediyor

Motosikletin, otomobilin, kamyonun, kamyonetin hepsinin farklı hız sınırları var. Bu dört farklı araç aynı anda birlikte hız ihlali yapmış olsa ve cihazımıza denk gelse, hepsini tespit edebilecek.

Güzergahımız da birçok noktada, gece ve gündüz yeni nesil radarlarla denetim yapmaktayız. Ramazan bayramı tatili süresince sürücüleri hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, alkollü araç kullanmamaları ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, asıl amacımız hız kaynaklı kazaları engellemek ve 1 kişi bile can kaybı sayısının azaltılması" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR