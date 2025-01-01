Afyonkarahisar'da Yılbaşı Huzuru Denetimi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yılbaşı Huzuru Denetimi

Afyonkarahisar\'da Yılbaşı Huzuru Denetimi

Polis ve jandarma, Afyonkarahisar'da yılbaşı kutlamalarında güvenlik ve alkol denetimi yaptı.

01.01.2025 11:08
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Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için 24 saat esasına göre görev yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar süren denetimlerde kazaların önüne geçilmesi amacıyla özellikle alkol kontrolüne ağırlık verildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalara yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu. Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun'de denetim yapan ekipleri görev yerlerinde ziyaret etti. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılırken aynı zamanda sürücülerin alkol testleri de gerçekleştirildi.

Denetimler günün ilk ışıklarına kadar devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Yılbaşı Huzuru Denetimi - Son Dakika

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