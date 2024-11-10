Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece sis nedeniyle kaynaklanan trafik kazasında otomobil ve hafif ticari araçların bulunduğu 4 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada A.Ç. (55) M.A.Ö. (11) ve A.Ö. (6) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?