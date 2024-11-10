Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece sis nedeniyle kaynaklanan trafik kazasında otomobil ve hafif ticari araçların bulunduğu 4 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada A.Ç. (55) M.A.Ö. (11) ve A.Ö. (6) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR