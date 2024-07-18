Ağır hasarlı binanın korkusu evlerinden etti - Son Dakika
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Ağır hasarlı binanın korkusu evlerinden etti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı binanın sağlam olan evlerinin üzerine devrilmesinden endişe eden Ergül ailesi aylardır evine giremiyor. Bölge sakinleri, yıkım işlemlerinin ötelendiğini ve binanın her an yıkılabileceğini belirterek, yetkililerden yardım bekliyor.

18.07.2024 16:32
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Ağır hasarlı binanın korkusu evlerinden etti

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı binanın sağlam olan evlerinin üzerine devrilmesinden endişe eden Ergül ailesi aylardır evine giremiyor.

Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bina korku saçıyor.

Yapıdaki yıkım işlemlerinin çeşitli gerekçelerle aylardır ötelendiğini aktaran bölge sakinleri binanın her an yıkılabileceğini belirterek, evlerine girmediklerini söyledi.

"Korkudan konteynerde kalıyoruz"

Ağır hasarlı bina ile bitişik nizamda bulunan ve depremlerde az hasarlı olarak raporlanan evlerine korkudan dolayı giremediklerini kaydeden Fatih Ergül, "Yetkililer tarafından iki defa kontrolü yapılan binamız az hasarlı olarak raporlandı. Daha sonra oluşan artçı depremler ve yan tarafta bulunan ağır hasarlı binada ikametimize zarar verdi. İsteğimiz yan tarafta bulunan ağır hasarlı binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Evimize giremediğimiz için konteyner kentte kalıyoruz. Biran önce evimizin tadilatının yaparak evimize geçmek istiyoruz. Ağır hasarlı yapının yıkım işlemlerinin hızlandırılması için ilgili kurumlara başvurularımız oldu. İnşallah bina biran önce yıkılır da evimize geçeriz mağdur olmuş durumdayız yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağır hasarlı binanın korkusu evlerinden etti - Son Dakika

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