Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış - Son Dakika
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Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel şafak operasyonuyla gözaltına alınırken savcılığın kara para aklama şüphesiyle halen tutuklu olan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un şikayetiyle işlem başlattığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Flash TV'nin satın alınması konusunda Kork mağduriyet yaşamış, Ağırel ve Soykan kendisini tehdit edip şantaj yapmış.

10.04.2025 09:15
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel sabah saatlerinde evlerine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınırken, yapılan arama kapsamında gazetecilerin dijital ekipmanlarına el konuldu.

"TEHDİT" VE "ŞANTAJ" SUÇLARIYLA GÖZALTI

Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

"GÖZALTINA ALINMA TEDBİRİ ZORUNLU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Kararda, "yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" denildi.

ERKAN KORK'UN ŞİKAYETİYLE İŞLEM BAŞLATILMIŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklama şöyle; "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hastane çıkışında Soykan'ın, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dediği duyuldu.

AĞIREL'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ağırel'in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirtti. Avukat Ermaner, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku'nun uygulandığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ağırel ve Soykan, Erkan Kork\'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
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Son Dakika 3.Sayfa Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uğur Kart:
    AHA SEVİM KOOŞŞŞ CAHAPELİLER BİRBİRLERİNİ YİNE İSPİYONLAMIŞ SONRADA TUTUKLATMIŞ KODESE GÖNDERMİŞ 17 36 Yanıtla
  • Engin Erdogan:
    Olay siyasi değil 17 8 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Yeni popüler kültür. Herkes her haltı yesin mesleğinin arkasına siginsin. Sonra desin doktorlar gazeteciler askerler vs gözaltına alınıyor. 3 1 Yanıtla
  • ss890066:
    At yalanı öpeyim inananı 1 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    CHP nin söylediklerine inanmak düşük IQ göstergesidir. Bu konu millete ''Erdoğan'ı eleştiren içeri alınıyor'' yalanı ile servis edildi. Tıpkı CHP liler İmamoğlu'nu şikayet edip sonrada '' Erdoğan rakibini içeri aldırdı'' yalanında olduğu gibi. 0 0 Yanıtla
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