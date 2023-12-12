17:45 • •
17:25 •
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki metruk bir binada, Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesine metruk bir binada Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da 48 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika