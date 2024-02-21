Ağrı'da Aranan 4 Firari Yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da Aranan 4 Firari Yakalandı

Ağrı\'da Aranan 4 Firari Yakalandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar yer alıyor.

21.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:39
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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 4 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca huzur ve güven uygulaması doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.T ve 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S.K, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö ve ruhsatsız silah taşıma suçundan 15 ay hapis cezası bulunan M.S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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