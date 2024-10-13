Ağrı'da Etkinlikler İki Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Ağrı'da Etkinlikler İki Gün Yasaklandı

Ağrı\'da Etkinlikler İki Gün Yasaklandı

Ağrı Valiliği, 13-14 Ekim tarihlerinde her türlü eylem ve etkinliği yasakladı.

13.10.2024 01:02
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Ağrı Valiliği, il genelinde düzenlenebilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, konser, şenlik gibi etkinliklerin iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde ve dünyada yaşanan olaylar nedeniyle bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlendiği belirtildi. Bu tür etkinliklerin terör örgütleri ile provokatif gruplar tarafından da bir eylem biçimi olarak kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Ağrı il sınırları içerisinde her türlü eylem ve etkinliğin, 13 Ekim 2024 saat 00.01'den 14 Ekim 2024 saat 08.00'e kadar yasaklandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde düzenlenebilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler ile benzer eylemler yasaklanmıştır." denildi.

Ayrıca, Diyarbakır'da yapılması planlanan "Özgürlük Mitingi" ile ilgili olarak, Ağrı'dan bu etkinliğe katılmak amacıyla hareket eden şahısların ve araçlarının il sınırlarına giriş ve çıkışlarına da izin verilmeyeceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Etkinlikler İki Gün Yasaklandı - Son Dakika

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