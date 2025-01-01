Ağrı'da Güvenli Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
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Ağrı'da Güvenli Yılbaşı Kutlaması

Ağrı\'da Güvenli Yılbaşı Kutlaması

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi için yoğun güvenlik önlemleri alarak huzurlu bir kutlama sağladı.

01.01.2025 14:08
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları sırasında vatandaşların huzur ve güven içinde bir gece geçirebilmeleri için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. İl genelinde gerçekleştirilen "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" kapsamında, emniyet ekipleri yılbaşı gecesi boyunca sahada aktif olarak görev yaptı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen güvenlik uygulamalarında, 117 ekip ve 666 personelin yanı sıra 16 Özel Harekat ekibi, 3 TOMA, 30 çevik kuvvet ekibi ve 48 çarşı ve mahalle bekçisi görev aldı. Özellikle şehir merkezi, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda devriye faaliyetleri artırıldı. Güvenlik uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, restoranlar ve vatandaşların yeni yıl kutlamalarını gerçekleştirdiği alanlarda denetimler yapıldı.

"Huzur ve güven içinde yeni yıla girdik"

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yılbaşı gecesi alınan yoğun güvenlik önlemlerinin sonuç verdiğini belirterek, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için özveriyle görev yaptı. Alınan tedbirler sayesinde Ağrı'da 2025 yılına sakin ve sorunsuz bir şekilde girdik. Bu durum, tüm personelimizin fedakarca çalışmasının bir sonucudur. Tüm Ağrı halkına huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum" dedi.

İpar, yeni yıl kutlamaları sırasında vatandaşların emniyet birimlerine gösterdiği destek ve iş birliği için teşekkür etti. "Halkımızın bilinçli davranışı ve ekiplerimizin gayreti sayesinde bu geceyi herhangi bir olay yaşanmadan tamamladık" diyen İpar, güvenlik önlemlerinin 2025 yılı boyunca da aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Güvenli Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika

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