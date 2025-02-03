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Ağrı'da Güvenlik Toplantısı

Ağrı\'da Güvenlik Toplantısı

Ağrı Valisi Koç, asayiş ve güvenlik konularında toplantı düzenleyerek başarıları paylaştı.

03.02.2025 17:30
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Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal KİPER ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

Ağrı'da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ocak ayında ilimizde Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali gibi "Kişilere Karşı İşlenen" suçlarda 2024 Ocak ayında 215 olay yaşanmışken 2025 Ocak ayında 190 olay yaşanmış ve yaşanan olay sayısında yüzde 12 azalma meydana gelmiştir. Kişilere Karşı İşlenen suçların da yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Dolandırıcılık Yağma, Hırsızlık gibi "Mal Varlığına Karşı İşlenen" suçlarda da ilimizde 2024 Ocak ayında 55 olay yaşanmış iken, 2025 Ocak ayında bu sayı 37' ye inerek bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 33' lük bir azalış meydana gelmiştir. Ayrıca "Kişilere ve Mal Varlığına" yönelik aranması devam eden 69 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Ayrıca Ruhsatsız Silah ve Silah Kaçakçılığı' na yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 11 silah ele geçirilmiş olup, 13 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye'yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, "Ocak ayında 43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş olup, 50 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmıştır. 2025 Ocak ayında yapılan operasyonlarda 816 gram metamfetamin, 4 kilogram esrar, 700 gram eroin, 2.21 gram skunk, 86 gram afyon sakızı, 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" dedi.

Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olma nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Mustafa Koç teröre de geçit vermediklerini vurgulayarak, "Valiliğimizin koordinasyonunda, güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler indirilmiş, toplumumuzun güvenliğini tehdit eden unsurlar büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda; 2025 yılı Ocak ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 61 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 2025 yılı Ocak ayında 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 2 şahıs tutuklanırken4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ayrıca ilimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette EYP tespit edilerek, 1 PKK/KCK terör eylemi kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir." şeklinde konuştu.

Ağrı'nın stratejik konumundan dolayı göçmen akışının yoğun olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, göçle mücadele noktasında da etkin bir mücadele ile başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, güvenliğimizi tehdit eden önemli bir sorundur. Ağrı ilimiz, stratejik konumu nedeniyle bu tür hareketliliğin yoğun olduğu bir bölgedir. Valiliğimiz, güvenlik birimlerimizle iş birliği içinde, bu tehditlere karşı kararlı bir mücadele yürütmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlarla göçmen kaçakçılığına büyük darbeler indirilmiş, düzensiz göçmenler yakalanmıştır. Ağrı'mızda bu tür faaliyetlere yönelik denetim ve önlemler sürekli olarak artırılmaktadır. 2025 Ocak ayında 31 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 7 şahıs tutklanmış,13 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış,10 araca ise el konulmuştur. Ayrıca ilimizde 4 adet Mobil Göç Noktası bulunmakta olup 133 kişiye kimlik denetimi yapılmış, 5 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten ilimizde geçici koruma altında 825 Suriye uyruklu göçmen bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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