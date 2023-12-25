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Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
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Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 2 Kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı sonrası koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gönderilen kepçe, yaklaşık 60 metre yükseklikteki bir uçurumdan düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayıp. Kepçe operatörü ise hastaneye kaldırıldı.

25.12.2023 - 01:42,
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Ağrı'da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp

AĞRI - Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp olan iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kepçe operatörü N. Ş. ve M. T., R. A., Y. T. isimli vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğunu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Ağrı\'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 2 Kayıp
Kaynak: İHA
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Taşlıçay, Ağrı, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Kepçe Uçurumdan Düştü: 1 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
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