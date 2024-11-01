Ağrı\'da Ruhsatsız İş Yerine Operasyon

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Ağrı'da jandarma ekiplerince ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız olarak kullanılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 490 adet botoks malzemesi, 1030 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI