Ağrı\'da Siber Suçlar Bilgilendirmesi

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Ağrı'da "Siberay" projesi ile İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrencilere siber suçlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan

"Siberay" projesi doğrultusunda, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrencilere siber suçlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Açılan stantlarda Nitelikli Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis, Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güçlü Şifre, Mobil Bankacılık, Sosyal Medya Bağımlılığı, İnternet Ortamında Bilgi Kirliliği, Ücretsiz Wİ-Fİ Ağlarında güvenlik konularından yaklaşık 1500 öğrenciye afiş ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı. - AĞRI