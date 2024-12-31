Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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3.Sayfa

Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı bir video nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkarttı.

31.12.2024 21:24
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Ahmet Nesin, Politika, 3-sayfa, Aralık, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol:
    peki cumhurbaşkanı nın vatandaşa ettiği ağır küfürlerin hesabını kim verecek 51 30 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    insanlara eziyet etmeyin,korku imparatorluğu yaratmayın,bugünlerin yarınlarıda var unutmayın. 41 29 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    vatandaşa adalet yok 35 21 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Arkadaş 27-31 arası savcılık ne ara çağrı tebligatı yaptı, ne ara yakalama kararı çıkardı hakim. Bu ülkede hukuk yok. 30 17 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    talimat almış koluk kuvetii :))) 24 18 Yanıtla
  • Tarık:
    komünizm artığı Marksist. 16 19 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    yaziklar olsun bu kadar korkulmaz zalim erdogan 9 16 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bunlar kim ne, ne yapmak istiyor.yurdumun insanı bu olmamalı.bu ülkede oku. nimetlerinden faydalan.insaf. 2 3 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    babası neydiki dezıolu ne olsun... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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