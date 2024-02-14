Ahşap atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Ahşap atölyesinde korkutan yangın

Ahşap atölyesinde korkutan yangın

Düzce'nin Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan bir ahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

14.02.2024 01:01  Güncelleme: 01:03
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Düzce'de ahşap atölyesinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre D.S.'ye ait ahşap atölyesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler dumanın çıkış noktasını tespit ederek atölyede çıkan yangına soğutma çalışması gerçekleştirerek dumanları kontrol altına aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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