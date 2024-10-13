Aile Katliamı: 6 Kişilik Aile Yan Yana Defnedildi - Son Dakika
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Aile Katliamı: 6 Kişilik Aile Yan Yana Defnedildi

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Gaziantep'teki aile katliamında 6 kişilik aile, cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

13.10.2024 14:21
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Günün acı karesi: 6 kişilik aile aynı mezarlıkta yan yana defnedildi

Baba, anne ve 4 çocuk yan yana defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında yan yana defnedildi. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir ve Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

6 kişilik aile aynı mezarlıkta yan yana defnedildi

Feci olayda intihar eden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine ile çocukları Azra, Yusuf Eymen, Medine ve Edanur Demir'in cenazeleri Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Hayatını kaybeden ailenin yan yana defnedildiği 6 kişilik aile mezarlığında göz yaşları sel oldu, o anlar yürek burktu. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Demir, Gaziantep, 3-sayfa, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aile Katliamı: 6 Kişilik Aile Yan Yana Defnedildi - Son Dakika

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