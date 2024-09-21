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Aileyi Katleden Komşu Tutuklandı

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Mersin’de trafiği kapatan komşusuyla tartıştıktan sonra aileyi katleden T.K. tutuklandı.

21.09.2024 15:29
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Aileyi katleden şahıs tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde pekmez için tarım aracıyla getirdikleri üzümleri indirdikleri sırada yolu kapattıkları gerekçesiyle çıkan tartışmada öldürülen baba, oğul ve gelinin katili komşu, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K. motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka ve çocuklarıyla 'patpat' diye tabir edilen üzüm getirdikleri tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya peş peşe ateş ederek öldürdü. Şüpheli T.K. ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma da ifade işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Mut Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan ve suçunu kabul eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin bugün Mersin Adli Tıp Kurumundan alınarak Çömelek Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Aileyi Katleden Komşu Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aileyi Katleden Komşu Tutuklandı - Son Dakika

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