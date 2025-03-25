AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çongar hayatını kaybetti.

25.03.2025 09:40
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Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Köroğlu Rampası mevkiinde kaza yaptı.

TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde seyreden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan Çongar, ekiplerce araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Çongar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Uuu bbb:
    iyi olmuş ateşi bol olsun 84 159 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Allah rahmet etsin.. olene Allah rahmet etsin denir. hastaya gecmis olsun.. su olene sovme ve kufur gibi seyler hic yakismiyor bizlere diye dusunuyorum . 105 54 Yanıtla
  • Sevinç Ak:
    Bir kişi eksildi.. 50 69 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Kamyonların arka demiri taktırmaları gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Allah rahmet eylesin.. Eşine, çocuklarına ve sevdiklerine başsağlığı dilerim, 65 41 Yanıtla
  • barış özcan:
    Manyak mısınız, sırf diğer partiden diye vefat eden birisinin hakkında böyle kötü yorum yapmak ne insanlığa nede müslümanlığa sığar. Siz ne ara bu kadar kötü oldunuz. Vefat edeni tanımam bilmem bu arada. 56 25 Yanıtla
  • Ali Arat:
    mekanın cennet olsun. dünyada yaptığı iyilik ve kötülük onunla gitti. rabbim merhamet göstersin. rabbim ölen her kim ise onları cennetinde ağırlasın. inna lillahi ve inna ileyh raciun 39 30 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    pudra şekerini bol çekmiş sanırım 24 31 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu AKP lilere bi şey olunca nedense içimden rahmet etmek bile gelmiyor. O kadar kin duyuyorum. Eeee toprağa ne ekersen o çıkar. 24 28 Yanıtla
  • sanane banane:
    çok önemli birisimiydi de haber yaptınız ama doğru akpli olunca haber yapılması gerekiyor değil mi günde yüzlerce insan vefat ederken haber yapmazsınız 17 21 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    insallah alın teriyle giti öbür dunyaya. hesap zamanı kimsenin hakkını yemediyse usulsüzlük yapmadıysa yetimin hakkını yemediyse bu dünyadaki görevini helalıyla yapmıştır insallah 18 7 Yanıtla
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