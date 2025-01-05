Akaryakıt gaspına müdahale: 4 tutuklama - Son Dakika
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Akaryakıt gaspına müdahale: 4 tutuklama

Akaryakıt gaspına müdahale: 4 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt gaspı girişiminde bıçaklanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

05.01.2025 00:42
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıtını gasp etmeye çalıştıkları tırın sürücüsüne şiddet uygulayıp, boynundan bıçaklayan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak'ta Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasp etmek istedi. Tırın şoförü E.I.'nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., tırına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.I. hastaneye kaldırıldı. E.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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