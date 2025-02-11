Akasya AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Akasya AVM'de Yangın Paniği

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İstanbul'daki Akasya AVM'de havalandırma sisteminde çıkan yangın nedeniyle tahliye gerçekleşti.

11.02.2025 21:42
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Akasya AVM'de yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Akasya AVM'nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.

Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. AVM'ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akasya AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika

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