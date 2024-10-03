Akçakale\'de Bozuk Ceviz İçi Ele Geçirildi

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Gümrük Muhafaza ekipleri, Akçakale Sınır Kapısı'nda Suriye üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen 79 ton bozuk ceviz içi ele geçirdi. Gıda mühendislerinin incelemesinde Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tır dorsesinde bulunan 79 ton ceviz içi ile ilgili inceleme yapıldı. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen tonlarca ceviz içi, iş makineleri ile tırdan boşaltılarak imha edildi. Araç sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı. Analiz sonuçlarına dayanarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerini sürdürecek" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA