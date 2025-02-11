Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 3 kilo 351 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında İ.Ö. isimli şahsın ikametinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 3 bin 351 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.Ö. hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA