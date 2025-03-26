Akrabası Araç Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Akrabası Araç Çalan Hırsız Yakalandı

Akrabası Araç Çalan Hırsız Yakalandı

İzmir'de akrabasının aracını çalan hırsız, polisin kontrol noktasında yakalandı. Araç hasar aldı.

26.03.2025 10:26
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İzmir'de akrabasının iki aracını didik didik kurcalayan şahıs, bulduğu anahtarla kamyoneti çalıp kayıplara karıştı. Araçla birçok kazaya karışıp hasar veren hırsız polis çevirmesinde yakalandı. Araç sahibi Enver Erdem, "Mart ayında satın aldığım kamyonetim, daha hayrını görmeden, ödemesini bile bitirmeden çalındı. Her tarafına hasar vermiş. Kimse tanıdığına, akrabasına bunu yapmaz" dedi.

Olay, 24 Mart günü sabaha doğru saat 03.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3467 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Erdem (50) iki aracını da kapısının önüne park halinde bırakarak evine gitti. Kendisiyle aynı sokakta oturan A.G. isimli akrabası ise gecenin ilerleyen saatlerinde ilk önce otomobilin kapısını hafif açık olan camdan zorlayıp açtı. Aracın içini yoklayan hırsız, kamyonete ait anahtarı buldu. Enver Erdem'in diğer aracına yönelen hırsız, arabanın kapılarını anahtarla açıp içerisini didik didik kurcaladıktan sonra kamyoneti çalıp kayıplara karıştı. Sahura uyanan adam arabasını kapının önünde göremeyince durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çalınan aracın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri kontrol noktasında çalıntı aracı çevirip içindeki A.G.'yi gözaltına aldı.

"Uyuşturucu bağımlısı, müebbet alsa da kurtulsam"

Akrabası tarafından çalınan aracına kavuşan Enver Erdem, "Durumu fark ettiğimizde emniyete bildirdik. Gelen polislerle birlikte kamera kayıtlarını izlediğimizde hırsızı direkt tanıdım. Kendisi karşı komşum aynı zamanda akrabam. Saat 02.15 sıralarında birisi gelip kamyonetimin kapılarını açıp içerisini didik didik arıyor ama bir şey bulamıyor. Tekrar 03.25 geri gelip kamyoneti çalıştırıp kaçırıyor. Yeni aldığım arabamı çalarak ağaçlara, duvarlara vurarak hasar vermiş. Babasını aradım durumu anlattım bana 'oğlum uyuşturucu bağımlısı, keşke müebbet alsa da kurtulsam' dedi. Daha arabamın hayrını görmeden, ödemesini bile bitirmeden çalındı. Her tarafına hasar vermiş. Kimse tanıdığına, akrabasına bunu yapmaz. Biz şikayetçi olduk umarım hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli A.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akrabası Araç Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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