Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Geniş Video İzle

Aksaray'da alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli yakalandı.

10.11.2024 04:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 kişinin bıçaklandığı kavgadan kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı. Kaçmak isteyen şüpheliler polisin kovalamacısıyla yakalanırken, polise direnen şahıslar biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Dere Mahallesi 650 Sokak'ta bulunan bir oyun salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 gurup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aralarında anlaşamayan şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. 2 ayrı bıçağın kullanıldığı kavgada B.B., M.Ü. ve A.K. isimli 3 kişi bacak ve kollarından bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etmek isterken şüphelilerden bazıları yaya olarak kaçmak istedi. Bunun üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameraya yansıyan kovalamacada şahıslar kısa sürede yakalanırken, bu kez de polis ekiplerine direndi. Polisin zor anlar yaşadığı olayda güçlük çıkaran şüpheliler, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerine bağırıp hakaretler savuran şahıslar yere yatırılırken, yaralılar için sağlık ekipleri şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacaklarından ve kollarından yaralanan şahıslar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aksaray, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma
23:43 ABB ’Ebru Gündeş konserinin’ maliyetini açıkladı ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 05:43:36. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.