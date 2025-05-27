Aksaray\'da Çocuk Hırsızlığı

Aksaray'da ATM'den para çekmek için oğlunu otomobilde bırakıp inen vatandaşın otomobiline gelen bir şahıs, çocuğu otomobilden atıp aracı çaldı. Hızla olay yerinden kaçan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Eski Sanayi girişinde bulunan ATM'lerin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte para çekmek için 68 AD 216 plakalı otomobiliyle ATM önüne gelen G.Y. (36) oğlunu otomobilde bırakıp araçtan inerek ATM'ye gitti. Bu sırada otomobilin yanına plakasız bir başka otomobille gelen B.T. (26) geldiği otomobilden inip G.Y.'nin otomobilindeki çocuğu dışarı atıp otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını anlayamayan baba, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araç ve şahsın peşine düşerken, polisin 1 saatlik takibi sonucu araç şehir merkezinde bulundu. Seyir halinde bulunan araca 'dur' ihtarında bulunulması üzerine şahıs aracı yola bırakıp yaya olarak kaçtı. Şahsın peşinden koşan ekipler şahsı bir apartman içinde saklanırken yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araç yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi. Şahsın olay yerine geldiği plakasız araçla ilgili de ayrıca inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY