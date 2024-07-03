Aksaray'da durdurulan araçta kurusıkı tabanca bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da durdurulan araçta kurusıkı tabanca bulundu

Aksaray\'da durdurulan araçta kurusıkı tabanca bulundu

Aksaray'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ile yakalanan 18 yaşındaki genç sürücü gözaltına alınırken, polis otosunun arkasına bindirildiği sırada yeri beğenmeyip 'Arkaya gerek var mı?' diye sordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 03:47
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Aksaray'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ile yakalanan 18 yaşındaki genç sürücü gözaltına alınırken, polis otosunun arkasına bindirildiği sırada yeri beğenmeyip "Arkaya gerek var mı?" diye sordu.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AEF 309 plakalı aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen 18 aşındaki F.C. isimli gencin aracında arama yapan ekipler araçta bir adet tabanca buldu. Tabancayı inceleyen polis ekipleri tabancanın kurusıkı olduğunu tespit ederken genç sürücü tabancanın kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine yasal işlemlerin yapılması için genç sürücü gözaltına alınırken tabancaya el konuldu. Genç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek için polis otosunun arkasına götürülürken, yeri beğenmeyen sürücü polis memuruna "Arkaya gerek var mı?" diye sordu.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da durdurulan araçta kurusıkı tabanca bulundu - Son Dakika

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