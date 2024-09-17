Aksaray\'da Kaza: 1 Ağır Yaralı

3.Sayfa

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin önce bir araca araca ardından refüje çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Y.C. (41) idaresindeki 06 AFG 251 plakalı Fiat marka otomobil, aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, T.K. (50) yönetimindeki 68 KA 002 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka otomobil refüj kaldırımına çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada Fiat marka otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY