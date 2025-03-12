Aksaray\'da Motosiklet Denetimleri Artıyor

Aksaray'da motosikletlerin peşine düşen polis, her gün 8 ayrı noktada yaptığı eş zamanlı uygulamalarla ehliyetsiz, kasksız ve kurallara aykırı motosikletleri trafikten men edip ceza kesiyor.

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hızla artan motosikletlere yönelik denetim başlatan polis, özellikle lise öğrencileri tarafından ehliyetsiz ve ekipmansız kullanılan motosikletlerin peşine düştü. Okul giriş çıkış saatleri, öğle arası gibi zamanlarda lise ve dengi okullar çevresinde görev alan polis ekipleri, gençlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla motosiklet ve sürücülerini kontrolden geçiriyor. Eş zamanlı olarak 8 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlere Trafik Denetleme, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri katılıyor. Aynı zamanda şehir merkezinde de gerçekleştirilen uygulamalarda motosiklet sürücüleri tek tek durdurulup denetleniyor. Ehliyet ve ruhsat kontrolünün yanı sıra plaka sorgulama, Genel Bilgi Taraması (GBT), abartı egzoz kontrolü ve sürücü ekipmanlarının kontrol edildiği uygulamalarda kasksız sürücülere 993 lira, ehliyetsiz sürücülere 18 bin 677 lira, abartı egzoz bulunan motosiklet sürücülerine 9 bin 267 lira ceza kesilerek motosikletler trafikten men ediliyor. Men olan motosikletler uygulama bölgelerinde hazır bulunan çekicilere yüklenerek otoparka çektirilirken, ehliyetsiz motosiklet sürücülerine yazılan 18 bin 677 lira ceza, aynı zamanda motosiklet ruhsat sahibine de yazılıyor. Uygulamalarda onlarca motosiklet trafikten men edilirken, emniyetten yapılan açıklamada, uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği ve kuralsız motosiklet kullanımına asla izin verilmeyeceği bildirildi. - AKSARAY