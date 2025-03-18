Aksaray'da Motosiklet Sürücülerine Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Motosiklet Sürücülerine Ceza

Aksaray\'da Motosiklet Sürücülerine Ceza

Aksaray'da abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz motosiklet süren 3 gence toplam 65 bin lira ceza kesildi.

18.03.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da egzoz patlatan motosiklet sürücüsü gençlere baskın yapan polis 3 motosikletli gence abartı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan yaklaşık 65 bin lira ceza kesti.

Havaların ısınmasıyla trafikteki sayıları hızla artan motosiklet sürücülerine yönelik şehir genelinde geniş çaplı uygulama ve çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gündüz olduğu kadar gece de motosiklet sürücülerinin izini sürüyor. Yaşanan kazaların önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren trafik ekipleri, gece de mahalle ve çarşı bekçileriyle motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.

Mahalle aralarında "abart egzoz" diye tabir edilen aşırı yüksek ses çıkaran egzozla gürültü kirliliğine neden olan, egzoz patlatarak vatandaşları rahatsız eden ve ehliyetsiz motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin peşine düşen bekçi ve polis ekipleri, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında bölgesinde 3 motosiklet sürücüsü gence baskın yaptı. Yapılan baskında motosikletleri inceleyen polis ekipleri 2 motosiklette abartı egzoz olduğunu tespit ederken, sürücülerin ise ehliyetsiz olduğu belirledi. 68 AFG 689, 68 AFE 699 ve 68 AEF 784 plakalı motosiklet sürücüleri M.C., F.E.F. ile M.S.'ye abartı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan yaklaşık 65 bin lira ceza kesilirken, motosikletler ehliyetli yakınlarına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, aksaray, trafik, Çevre, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Motosiklet Sürücülerine Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş’tan adaylık kararı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
19:36 İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 23:50:15. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Motosiklet Sürücülerine Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.