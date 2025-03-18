Aksaray\'da Motosiklet Sürücülerine Ceza

Aksaray'da egzoz patlatan motosiklet sürücüsü gençlere baskın yapan polis 3 motosikletli gence abartı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan yaklaşık 65 bin lira ceza kesti.

Havaların ısınmasıyla trafikteki sayıları hızla artan motosiklet sürücülerine yönelik şehir genelinde geniş çaplı uygulama ve çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gündüz olduğu kadar gece de motosiklet sürücülerinin izini sürüyor. Yaşanan kazaların önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren trafik ekipleri, gece de mahalle ve çarşı bekçileriyle motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.

Mahalle aralarında "abart egzoz" diye tabir edilen aşırı yüksek ses çıkaran egzozla gürültü kirliliğine neden olan, egzoz patlatarak vatandaşları rahatsız eden ve ehliyetsiz motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin peşine düşen bekçi ve polis ekipleri, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında bölgesinde 3 motosiklet sürücüsü gence baskın yaptı. Yapılan baskında motosikletleri inceleyen polis ekipleri 2 motosiklette abartı egzoz olduğunu tespit ederken, sürücülerin ise ehliyetsiz olduğu belirledi. 68 AFG 689, 68 AFE 699 ve 68 AEF 784 plakalı motosiklet sürücüleri M.C., F.E.F. ile M.S.'ye abartı egzoz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan yaklaşık 65 bin lira ceza kesilirken, motosikletler ehliyetli yakınlarına teslim edildi. - AKSARAY