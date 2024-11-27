Aksaray'da Muayenesiz Araç Ceza - Son Dakika
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Aksaray'da Muayenesiz Araç Ceza

Aksaray\'da Muayenesiz Araç Ceza

Aksaray'da muayenesiz sürücüye 3 bin 135 lira ceza kesildi, ikinci kez yakalandı.

27.11.2024 02:38
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Aksaray'da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada muayenesiz olarak 2. kez yakalanan otomobilin sürücüsüne 3 bin 135 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 58 AAK 222 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün sistemden aracını sorgulayan trafik polisleri aracın muayenesinin olmadığını ve daha önce de muayenesiz araç kullanmaktan yakalanarak ceza kesildiğini tespit etti. 2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanan F.S. isimli araç sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri sürücüyü hemen muayene yaptırması konusunda uyarırken işlemlerin ardından sürücü aracıyla gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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