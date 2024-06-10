Aksaray'da Sahte Plakalı Kamyonet Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Sahte Plakalı Kamyonet Yakalandı

Aksaray'da sahte plakalı bir kamyonet, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamyonet sürücüsüne 48 bin lira para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 13:55
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Aksaray'da sahte plakalı kamyonetle trafiğe çıkan ve PTS'ye yakalanan araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. 48 bin lira para cezası kesilerek ehliyetine el konulan sürücü, asayiş ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Aksaray Konya Kara yolu Karasu Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir girişinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) şehir merkezi istikametine giriş yapan 68 KC 177 plakalı kamyonetin hem çekme belgeli hem de plakasının sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen trafik ve asayiş şubesi ekipleri aracın gidiş istikametinde peşine düştü. Kamyonet çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Kamyonet sürücü A.H. (35) araçtan indirilirken araç ve şahıs üzerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu, ikiz plaka olduğu ve üzerindeki 68 KC 177 plakasının ise sahte olduğu belirlendi. Asıl plakası 68 KC 863 olan kamyonet polis ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, şahısla ilgili sorgulama yapan polis ekipleri şahsın ehliyetinin yetersiz olduğu ve 100 ceza puanının dolması nedeniyle ehliyete el koydu. Farklı maddelerden 48 bin lira ceza kesilen sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Sahte Plakalı Kamyonet Yakalandı - Son Dakika

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