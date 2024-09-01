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Aksaray'da şarampole devrilen tır hurdaya döndü

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrilirken, hurdaya dönen tır sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Aksaray - Nevşehir karayolun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden M.K. idaresindeki 42 GV 928 plakalı tır, Ağzıkarahan köyü civarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan tır adeta hurdaya dönerken sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.