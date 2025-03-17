Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu 50. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden M.R.B.idaresindeki 42 CRJ 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete önünde seyreden 42 ABY 037 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durabilirken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.