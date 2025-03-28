Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray-Konya Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, bir otomobil hurdaya döndü.

28.03.2025 18:22
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birinin tekeri yerinden koptu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya Karayolu 15 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden S.A. (63) idaresindeki 58 DE 359 plakalı otomobil iddiaya göre yola aniden çıkan G.K. (39) yönetimindeki 34 SVC 69 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada adeta hurdaya dönen 58 plakalı aracın sağ tekeri yerinden çıkarak fırlarken araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kızı G.A. (25) ile 34 plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsü G.K. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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