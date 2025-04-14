Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1027 Hap Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valiz içerisinde bulunan 2 ayrı montun astarına gizlenmiş toplam bin 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Aksaray il merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın Adana ilinden Aksaray'a uyuşturucu hap getirerek 2 kişiye teslim edeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri isimleri belirlenen A.G., M.K., O.Ö. ve C.Ö. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takipte şahısların teslimat yapması üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Adana'dan uyuşturucu hap getiren A.G. ve M.K. isimli şahıslar, Aksaray'daki O.Ö. ve C.Ö. isimli şahıslara hapları valizle teslim ederken suçüstü yakalandı. Şahısların valizinde yapılan aramada valizdeki 2 ayrı montun astar bölmesine gizlenmiş toplam bin 27 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler Aksaray Adliyesine sevk edilirken, O.Ö. ve C.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı, A.G. ve M.K. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY