Aksaray\'da yol verme tartışması kavgaya döndü, bir genç sürücü darp sonucu yaralandı

Aksaray'da trafikte yol verme meselesi yüzünden iki genç sürücü arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol verme meselesi yüzünden iki genç sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek, gençlerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü. Birbirine giren gençlerin kavgasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla örüntülerken, 1 genç darp sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kavgadan sonra kaçan şahısların peşine düşerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.