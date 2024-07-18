Akşehir'de Sentetik Bonzai Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda üzerinde 70 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalar çerçevesinde Kileci Mahallesi'nde bir sokakta uyuşturucu alış verişi olacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotik ekipleri sokağı takibe aldı. Sokakta 2 şahsın buluşarak uyuşturucu alışverişi yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 10 parça halinde yaklaşık 70 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi. Narkotik ekibi uyuşturucu maddelere el koyarken şüphelileri de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğer şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA