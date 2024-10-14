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Akşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Akşehir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Polis, Akşehir'de durdurduğu araçta 11 tabanca ve mermi ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

14.10.2024 17:20
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta 11 adet tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ve mermi ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde bir araç ile silah kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Takibe başlayan asayiş ekipleri aracı D-300 Kara yolu üzeri uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan K.P. ile F.S. isimli şahısları gözaltına alan ekipler araç ile şüphelileri detaylı arama yapmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine getirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile aracı detaylı bir şekilde arayan ekipler 11 adet tabanca, 13 adet tabanca şarjörü ile 33 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Şüpheliler K.P. ile F.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.P. mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderilirken, F.S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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