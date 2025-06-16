Akyurt'ta Halı Hırsızlığı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir apartmanın giriş önüne, yıkamaya verilmek üzere bırakılan bir halı, yoldan geçen dört kişilik bir aile tarafından alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkamaya gitmesi için bir vatandaş tarafından evin önüne bırakılan halı, dört kişilik bir ailenin çocukları tarafından alındı. Ardından aile, olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Halıyı bırakan ev sahibinin, kısa bir süre sonra halının yerinde olmadığını fark ederek durumu kontrol ettiği ve kamera kayıtlarından olayın detaylarını öğrendiği belirtildi. Olay sonrası halıyı alan kişilerin tespiti için güvenlik görüntüleri yetkililerle paylaşıldı. Polis ekiplerine bilgi verildiği ve gerekli incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA