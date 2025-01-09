Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ve satışına yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği desteğiyle 5 farklı adreste arama yaptı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 126 adet sentetik hap, 72 adet tabanca fişeği, 6 adet cam pipo ve 1 adet kova aparatı bulundu. Operasyon kapsamında E.B., K.M., G.G., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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