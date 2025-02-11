Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle bir kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin iki şüpheli Sakarya'da yakalandı. Şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

7 Şubat saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesinden kaynaklanan "ateşli silahla kasten adam öldürme" olayı sonrası firari şüphelilerin, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Sakarya'ya doğru seyir halinde olduklarının bildirilmesi üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip neticesinde; firari şüphelilerin kullandıkları araç, Kuzey Marmara Otoyolu Karaman gişelerinden çıkış yaptığı esnada tespit edildi. Polis ekipleri kaçmaya çalışan B.Ş. (19) ve A.Ş. (21) isimli şüphelileri suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, tahkikatın yürütülmesi gayesiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - SAKARYA