Aladağlar'da yürüyüşe çıkan Belarus uyruklu 2 kişi kayboldu
Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı
NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kadın kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller Mevkii'ne gitmek için yürüyüşe başladı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aladağlar'da 2 Belaruslu Kayboldu - Son Dakika
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