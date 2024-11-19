Aladağlar\'da 2 Belaruslu Kayboldu

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Aladağlar'da yürüyüşe çıkan Belarus uyruklu 2 kişi kayboldu

Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kadın kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller Mevkii'ne gitmek için yürüyüşe başladı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.